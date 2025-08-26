Un’escursionista torinese è morta finendo in un dirupo di montagna

Macerata – Una donna di 64 anni, originaria di Rivoli, nel torinese, è morta durante un’escursione in montagna in compagnia del marito e altri amici sul Pizzo Berro, nel maceratese a Ussita, nelle Marche. L’escursionista si trovava su un sentiero sul Pizzo Berro, una montagna alta 2.000 metri situata nella parte centrale del gruppo dei Monti Sibillini, quando è caduta ed è precipitata in un dirupo alto circa 35 metri. Ad allertare i soccorsi sono stati i compagni di escursione, cioè il marito e altri due amici. La vittima si chiamava Loredana Trinchieri ed era stata candidata sindaca della lista “Rivoli città attiva” nel marzo 2019. Era anche impegnata in diverse associazioni, come Assopace, Legambiente, Firmato Donna, Una Porta Aperta e Comitato NoTav Rivoli.