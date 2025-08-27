Entra nel bar e accoltella tre persone

Milano – Ieri sera verso le sette e mezza un uomo di 52 anni armato di coltelo è entrato nel Bar in Largo Tel Aviv (zona Palmanova) e all’improvviso si è scagliato contro il titolare del locale, poi contro suo nipote e infine contro un terzo cliente, un cittadino egiziano, che ha tentato di fermarlo. Li ha colpiti con diversi fendenti, alcuni in direzioni degli organi vitali. Per lui sono scattate le manette. Immediato l’intervento dei Carabinieri che, dai primi accertamenti, hanno scoperto che l’uomo era già destinatario di divieto di dimora nel Comune di Milano e dell’obbligo di non allontanarsi da casa dalle 19 alle 7. Sul posto, oltre agli uomini della Benemerita del nucleo radiomobile, che hanno bloccato e arrestato l’aggressore, sono intervenute anche due ambulanze e un’automedica in codice giallo. I tre feriti, trasportati in codice verde al pronto soccorso del Fatebenefratelli, non sono in pericolo di vita. Anche il 52enne ha riportato lievi ferite ed è stato accompagnato al San Raffaele, dove è ricoverato e piantonato.