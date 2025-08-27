Lava un cane all’autolavaggio: denunciato

Biella – Qualche giorno fa un residente di Biella si è recato nella Caserma dei Carabinieri per denunciare che la vigilia di Ferragosto un uomo di anni 57, residente nel capoluogo, aveva lavato un cane all’autolavaggio. Il fatto è documentato con tanto di fotografie e l’uomo – un immigrato magrebino – è stato denunciato per maltrattamento di animali. L’indagine ha preso il via a seguito della segnalazione di un cittadino che, in data 14 agosto ha consegnato agli investigatori un video registrato il giorno precedente, intorno alle 18, presso un autolavaggio di Biella. Le immagini mostrano un cane di piccola taglia, legato, che veniva prima insaponato con schiuma attiva e poi sciacquato con una lancia ad alta pressione, pratica che configura un trattamento crudele e inaccettabile per un animale. Grazie alla stretta collaborazione tra i reparti NIPAAF dei Carabinieri Forestali e militari del NORM della Compagnia di Biella dall’altro, l’autore del gesto è stato rapidamente identificato. Il cane, dotato di regolare microchip, è stato sottoposto a un controllo sanitario e, fortunatamente, è stato trovato in buone condizioni di salute. L’indagato dovrà ora rispondere dei reati previsti dagli articoli 544 ter (Maltrattamento di animali) e 727 (Abbandono di animali) del Codice Penale.