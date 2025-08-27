Sgomberato condominio dopo l’incendio

Casale Monferrato (AL) – Dieci famiglie evacuate ieri sera verso le otto dal condominio di Via Morello all’angolo con Via Rossi a causa d’un incendio divampato negli scantinati per cause in corso di accertamento. Sul posto i Vigili del Fuoco, due ambulanze del 118 la Polizia, la Polizia Locale e due pattuglie dei Carabinieri che hanno effettuato i rilievi necessari a stabilire le cause dell’incendio. Nessuna persona è rimasta intossicata. Per far fronte all’emergenza, tre persone saranno alloggiate nel dormitorio della vicina casa di riposo, mentre il resto dei condomini sarà ospitato da parenti.