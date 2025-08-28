Aggrediscono i carabinieri con un martello

Genova – Durante un controllo domiciliare nel centro storico avvenuto stamane verso le 10:25, gli occupanti dell’alloggio hanno preso a martellate i due Carabinieri di pattuglia che stavano effettuando il sopralluogo. I due facinorosi si sono scagliati contro gli uomini della Benemerita per tentare inutilmente di sottrarsi agli accertamenti ma sono stati immobilizzati e arrestati. A finire nei guai due fratelli 50enni che devono rispondere di violenza, resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale. I Carabinieri sono stati feriti in modo non grave.