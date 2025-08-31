Calcio Serie A – L’Atalanta pareggia contro il Parma che la raggiunge a cinque minuti dalla fine

Parma (Parma – Atalanta 1-1) – Secondo pareggio per 1-1 per l’Atalanta che, al Tardini di Parma, non riesce a mantenere il vantaggio facendosi raggiungere a 5’dal termine da Cutrone. Prima la Dea in vantaggio con la rete di Pasalic, poi la zampata vincente di Cutrone per il pari finale. Al 79′ vantaggio ospite: serie di batti e ribatti nell’area del Parma, pallone lavorato da Krstovic per Pasalic che dal limite dell’area di rigore lascia partire un destro che non lascia scampo a Suzuki. Il pareggio a 5′ dalla fine ad opera di Cutrone: traversone di Valeri per il colpo di testa di Delprato che impegna Carnesecchi, respinta corta del portiere che diventa un assist per Cutrone che non sbaglia il tap-in.
Parma – Atalanta 1-1
Parma (3-5-2): 31 Suzuki; 15 Delprato, 5 Valenti, 89 Circati; 18 Lovik, 10 Bernabè (90′ Estevez), 16 Keita (81′ Ordonez), 22 Sorensen (81′ Cutrone), 14 Valeri; 11Almqvist (56′ Oristanio), 32 Pellegrino. In panchina: 40 Corvi, 66 Rinaldi, 3 Ndiaye, 4 Balogh, 7 Benedyczak, 19 Begic, 30 Djuric, 37 Troilo, 65 Plicco. All. Cuesta.
Atalanta (3-4-2-1): 29 Carnesecchi; 19 Djimsiti, 4 Hien, 42 Scalvin (88′ Brescianini)i; 59 Zalewski (65′ Zappacosta), 8 Pasalic, 15 De Roon, 16 Bellanova; 70 Maldini (65′ Sulemana), 17 De Ketelaere; 9 Scamacca (65′ Krstovic). In panchina: 31 Rossi, 57 Sportiello, 3 Kossounou, 10 Samardzic, 47 Bernasconi, 69′ Ahanor, 94 Bonfanti. All. Juric.
Gol: 79′ Pasalic, 85′ Cutrone.
Arbitro: Mariani.
Foto: Sky Sport