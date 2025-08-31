Calcio Serie A – Prima vittoria per il Bologna

Bologna (Bologna – Como 1-0) – Sconfitta di misura del Como sul Bologna che si impone in casa per 1-0. Primi tre punti stagionali per Italiano, la squadra di Fabregas non si ripete dopo l’ottimo debutto con la Lazio. La rete che decide l’incontro è di Orsolini al 59′: Lucumi lancia in avanti Castro, che difende alla grande il pallone dall’arrivo di Ramon, servizio al limite dell’area per Orsolini che conclude di prima intenzione e batte Butez. Il Como prova a reagire sviluppando sulla sinistra con Valle, fermato da Zortea che consegna una chance da corner ai Lariani. Sul finale del primo tempo Orsolini si accende sulla destra ma il suo tiro è respinto in corner. Gli ospiti rispondo con azioni in velocità: cross di Paz per Da Cunha che da pochi passi non insacca. Finisce 1-0 per il Bologna con un Como poco fortunato nelle chance avute.

Bologna – Como 1-0

Bologna (4-2-3-1): 1 Skorupski; 20 Zortea, 41 Vitik, 14 Heggem, 22 Lykogiannis (83′ Miranda); 8 Freuler, 6 Moro (65′ Pobega); 7 Orsolini, 80 Fabbian (66′ Odgaard), 28 Cambiaghi; 9 Castro (73′ Dallinga). In panchina: 3 Posch, 10 Bernardeschi, 13 Ravaglia, 19 Ferguson, 23 Karlsson, 25 Pessina, 29 De Silvestri, 30 Dominguez, 32 Corazza, 11 Rowe. All. Italiano.

Como (4-2-3-1): 1 Butez; 3 Valle, 2 Kempf, 14 Ramon, 77 Van De Brempt (27’Smolcic); 23 Perrone (46′ S.Roberto), 33 Da Cunha (80′ Baturina); 17 Rodriguez, 10 Paz, 31 Vojvoda (58′ Kuhn); 11 Douvikas (57′ Morata). In panchina: 22 Vigorito, 44 Cavlina, 5 Goldaniga, 6 Caqueret, 18 Moreno, 42 Addai. All. Fabregas.

Gol: 59′ Orsolini.

Arbitro: Doveri.