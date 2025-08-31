Calcio Serie B – Spezia e Catanzaro si dividono la posta in una partita soporifera

La Spezia (Spezia – Catanzaro 0-0) – Spezia e Catanzaro non vanno oltre lo 0-0 e si spartiscono la posta in palio. Poche le emozioni nella serata del Picco, padroni di casa più pericolosi nella ripresa mentre i calabresi nel primo tempo più incisivi. Lo Spezia arriva dalla cocente delusione della sconfitta nel derby con la Carrarese, per gli Aquilotti era fondamentale dimostrare un cambio di passo che, al momento, non si è ancora visto. Al 30′. prima occasione Spezia: gran destro di Esposito dalla distanza, una deviazione rischia di mettere fuori causa Pigliacelli ma il portiere ospite riesce in tuffo ad allontanare il pallone. Nel secondo tempo occasione per il neo entrato Comotto: lancia in profondità Soleri, crossa dalla sinistra ma la traiettoria è troppo bassa e il portiere ci arriva. Il finale recita 0-0, un pareggio per lo Spezia che regala una boccata di ossigeno dopo la sconfitta della scorsa giornata.

Spezia – Catanzaro 0-0

Spezia (3-5-2): 12 Mascardi; 2 Wisniewski, 55 Hristov, 15 Cistana (75′ Beruatto); 37 Mateju, 8 Nagy (68′ Comotto), 5 Esposito, 36 Candelari (61′ Cassata) 23 Candela; 9 Artistico (68′ Soleri), 20 Di Serio (76′ Vlahovic). In panchina: 16 Loria, 14 Zurkowski, 21 Insignito, 24 Bertoncini, 26 Onofri, 65 Giorgeschi, 77 Lorenzelli. All. D’Angelo.

Catanzaro (4-2-3-1): 22 Pigliacelli; 26 Verrengia (60′ Di Chiara), 18 Bettella (85’Bashi), 4 Antonini, 27 Favasuli (85’Nuamah); 20 Pontisso, 32 Rispoli; 80 Cissè (60′ Buso), 9 Iemmello, 77 D’Alessandro (77′ Frosinini); 8 Pittarello. In panchina: 1 Marietta, 10 Petriccione, 14 Liberali, 23 Brighenti, 30 Alesi, 91 Arditi. All. Aquilani.

Arbitro: Rapuano.

Foto: Spezia Calcio