Calcio Serie C – La Juve U23 nel recupero batte il Livorno e conquista i primi tre punti della stagione

Alessandria (Juventus U23 – Livorno 2-1) – Con un gol del subentrato Anghelè nel recupero la Juventus U23 conquista i primi tre punti pieni della stagione superando per 2-1 il Livorno che aveva impattato con un rigore di Di Carmine l’iniziale vantaggio di Deme. Al 72′ i padroni di casa passano: grande assolo di Deme che in velocità salta tre avversari per battere poi Seghetti firmando così il suo primo gol tra i professionisti. All’89 viene decretato un rigore per il Livorno: Di Carmine con una conclusione centrale pareggia la partita. A 50” dalla fine la squadra di Brambilla vince il match: diagonale perfetto di Anghelè che batte Seghetti.
Juventus U23 – Livorno 2-1
Juventus U23 (3-5-2): 22 Mangiapoco; 32 Turicchia, 23 Scaglia, 4 Pedro Felipe; 33 Perotti, 5 Macca, 16 Faticanti, 7 Pukcza, 9 Deme (77′ Owusu); 90 Okoro (65′ Anghelè), 17 Guerra (65′ Vacca). In panchina: 1 Scaglia, 12 Bruno, 6 Ngana, 11 Amaradio, 15 Savio, 18 Brugarello, 20 Pugno, 21 Crapisto, 24 Van Arle, 26 Pagnucco. All. Brambilla.
Livorno (3-4-2-1): 12 Seghetti; 49 Baldi, 26 Noce (79′ Noce), 15 Ghezzi (47′ Nwachukwu); 19 Antoni, 28 Hamlili, 8 Welbeck, 77 Mawete; 14 Biondi (64′ Panattoni), 17 Panaioli (62′ Di Carmine); 9 Dionisi (47′ Malva). In panchina: 1 Tani, 22 Ciobanu, 44 Bonassi, 16 Calvosa, 2 Gentile, 23 Marinari, 6 Monaco. All. Formisano.
Gol: 72′ Deme, 90′ Di Carmine, 90′ Anghelè.
Arbitro: Angelillo di Nola.
Foto: Tuttosport