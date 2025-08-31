Calcio Serie C – Bra sfortunato, raggiunto allo scadere con rigore segnato da Ogunseye

Bra (Bra – Perugia 2-2) – Altro stop in campionato per il Bra che, dopo la sconfitta di Sabato scorso contro la Sanbenedettese, pareggia per 2-2 col Perugia. Partita aperta fin dall’inizio con le due squadre che si sfidano a viso aperto, al 45′ passano i padroni di casa: Minaj sblocca la partita , ottimo intervento di Gemello su un colpo di testa, sul successivo tap-in si avventa il numero 21 che porta avanti i suoi. A inizio secondo tempo il pareggio del Perugia: Franzini è messo fuori causa da una deviazione sul tiro di Giunti. Al 67′ il gol che del vantaggio del Bra: palla sporca raccolta al limite dell’area dal neoentrato La Marca che trafigge Gemello. Nel recupero rigore per gli ospiti: Ogunseye pareggia i conti dal dischetto, siglando il definitivo 2-2.
Bra – Perugia 2-2
Bra (3-5-2): 1 Franzini; 4 Cannistrà (75′ Chiesa), 2 De Santis, 5 Sganzerla; 72 Cuccinello, 77 Brambilla, 27 Campedelli (63′ Lionetti), 8 Tuzza (63′ La Marca), 10 Pautassi; 21 Minaj, 11 Sinani. In panchina: 12 Menicucci, 22 Renzetti, 36 Rebuffi, 22 Morleo, 25 Corsi, 55 Rosa, 28 Di Matteo, 80 Chiabotto, 99 Chianese, 9 Aloia. All. Nisticò.
Perugia (3-4-2-1): 1 Gemello; 28 Ricciardi, 5 Angella, 99 Nwanege; 7 Kanoutè, 20 Tumbarello,6 Giunti, 98 Giraudo (87′ Bacchin); 4 Joselito (55′ Manzari), 10 Matos (55’Torrasi); 9 Montevago (75′ Ogunseye). In panchina: 12 Moro, 22 Vinti, 15 Dell’Orco, 3 Yabre, 21 Broh, 18 Perugini, 30 Giardino. All. Cangelosi.
Gol: 45′ Minaj; 48′ Giunti, 67′ La Marca, 90′ Ogunseye (rig.).
Arbitro: Rispoli di Locrì.