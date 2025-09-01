Calcio Serie B – Cesena ed Entella: equilibrio in campo, pareggio giusto

Cesena (Cesena – Virtus Entella 1-1) – Al Manuzzi di Cesena termina 1-1 la sfida tra i padroni di casa del Cesena e la Virtus Entella. Il gol del vantaggio all’81’: punita col rigore la trattenuta di Marconi su Blesa, dal dischetto Shpendi non fallisce e regala il vantaggio ai suoi. Il pareggio nel recupero: primo gol in Serie B per Franzoni, abile a raccogliere la sponda di Debenedetti e da pochi passi non si fa pregare. Al 69′ la più grossa occasione per il Cesena: azione avvolgente dei Bianconeri, cross basso di Mangraviti per Francesconi che svirgola il pallone, arriva Berti, il suo sinistro non inquadra la porta. Al 78′ la migliore occasione per la Virtus: cross di Karic intercettato da un difensore di casa , Russo cerca una coraggiosa sforbiciata ma non centra la porta. Finisce 1-1 con un risultato che rispecchia l’andamento dell’incontro

Cesena – Virtus Entella 1-1

Cesena (3-5-2): 33 Klinsmann; 15 Ciofi, 19 Zaro, 24 Mangraviti; 11 Ciervo, 25 Bisoli, 14 Berti (88′ Arrigoni), 10 Bastoni (68′ Francesconi), 99 Frabotta (67′ Celia); 7 Blesa (88′ Olivieri), 9 Shpendi. In panchina: 1 Siano, 39 Fontana, 16 Amoran, 17 Adamo, 18 Guidi, 23 Magni, 29 Diao, 35 Zampagni. All. Mignani.

Virtus Entella (3-4-2-1): 1 Colombi; 15 Marconi, 6 Tiritiello, 23 Parodi (89′ Boccadamo); 26 Di Mario, 4 Nichetti, 8 Karic (79′ Della Vecchia), 94 Mezzoni (80′ Bariti); 11 Guiu (80′ Debenedetti), 24 Franzoni; 21 Russo (58′ Fumagalli). In panchina: 22 Del Frate, 80 Rinakdini, 2 Palomba, 25 Matteazzi, 42 Moretti, 81 Bottaro, 90 Portanova. All. Chiappella.

Gol: 81′ Shpendi (R); 91′ Franzoni (V).

Arbitro: Turrini di Firenze.