Picchia l’autista perchè il Bus sarebbe stato in ritardo

Genova – Stanotte un uomo di 53 anni, probabilmente sotto l’effetto degli alcolici, ha malmenato un autista della Levante bus, che esegue la cosiddetta linea notturna delle discoteche tra Sestri Levante e Santa Margherita, perché il mezzo pubblico era in ritardo.

L’aggressore è stato denunciato per interruzione di servizio pubblico e per lesioni, mentre l’autista ha dovuto recarsi in ospedale a Lavagna.