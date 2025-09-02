Recuperato il corpo senza vita del turista scomparso nelle acque del lago di Como lo scorso 25 agosto dopo aver salvato i figli caduti in acqua

Dorio (CO) – È trovato il cadavere di Sergio Corsano, 55enne turista tedesco di origini italiane, era scomparso nel lago di Como lunedì 25 agosto dopo esersi tuffato in acqua per salvare i figli che stavano annegando. L’uomo era partito da Dorio (Lecco) con la famiglia a bordo di una barca a noleggio quando, all’altezza di Domaso (Como), zona nord ovest del lago, i figli piccoli erano caduti in acqua. A quel punto, nel tardo pomeriggio del 25 agosto, erano state avviate le ricerche cui avevano partecipato i Vigili del fuoco con un Rov (un drone sottomarino teleguidato) inviato dalla Sardegna, i sommozzatori, un elicottero e l’idroambulanza. Dopo cinque girni di ricerche, fino al pomeriggio del 30 agosto, il corpo dell’uomo è stato individuato a 220 metri di profondità proprio dal Rov. Il Cadavere è stato messo a disposizione dell’autorità giudiziaria per gli accertamenti del caso.