Sì al forno elettrico, Genova riparte?

Genova – Il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, al termine di una serie di incontri alla prefettura di Genova con gli enti locali, i sindacati, le imprese e i comitati. Andando contro le previsioni pessimistiche di molti addetti ai lavori, Adolfo Urso, al termine di una serie di incontri alla prefettura di Genova con gli enti locali, i sindacati, le imprese e i comitati ha detto che “Oggi Genova ha dato il via libera in modo unitario al forno elettrico che sarà installato all’acciaieria ex Ilva di Cornigliano”.