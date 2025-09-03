Un morto e quattro feriti stanotte in un incidente sull’Autostrada del Sole

Senna Lodigiana (LO) – Una giovane di 21 anni ha perso la vita e quattro uomini di 25, 52, 60 e 61 anni sono rimasti gravemente feriti in un incidente stradale avvenuto stanotte per cause in corso di accertamento sulla carreggiata sud dell’autostrada del Sole. Coinvolti due autoarticolati e un’utilitaria tra i caselli di Ospedaletto e Basso Lodigiano, in territorio di Senna Lodigiana. Sono intervenute anche due eliambulanze che hanno trasferito due feriti con prognosi riservata negli ospedali di Milano Niguarda e di Pavia, altri due coinvolti sono stati trasferiti in ambulanza all’ospedale di Cremona. La polizia stradale di Guardamiglio sta accertando la dinamica del mortale.