Città della Salute: presentati i due nuovi dirigenti per sostituire il dimissionario Thomas Schael

Torino – Al Grattacielo Piemonte, sede della Regione, presentazione ufficiale per Livio Tranchida, neo direttore generale dell’azienda ospedaliero universitaria Città della Salute e della Scienza di Torino, e Franco Ripa, commissario straordinario dell’ospedale infantile Regina Margherita. Sostituiscono il dimissionario Thomas Schael. Ad effettuarla sono stati il presidente della Regione Alberto Cirio e l’assessore alla Sanità Federico Riboldi. Entrambi sono chiamati a valorizzare l’immagine dell’azienda e il lavoro dei 10.000 professionisti che ne sono la forza.