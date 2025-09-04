Per la Camera di Commercio a Valenza chiudono quasi nove aziende orafe ogni quattro mesi

Valenza (AL) – Oggi a Valenza cessano l’attività circa 27 aziende orafe ogni 12 mesi.

751 aziende artigiane hanno chiuso tra il 2023 e il 2024 – secondo i dati forniti dalla Cgia di Mestre relativi all’Alessandrino sulla base di rilevazioni di Inps e Unioncamere. La situazione per ora sembra irreversibile, anzi peggiora. La recente indagine di Mediobanca evidenzia come, tra le principali città dell’oro, Arezzo, Valenza e Vicenza, chi sta peggio è Valenza che nell’anno in corso segna un calo del 3% di fatturato, a differenza di Arezzo e Vicenza che registrano un aumento dell’8%. Anche l’export ha inciso negativamente per Valenza con una diminuzione del 1,8%.