Frontale sulla provinciale: un morto e due feriti

Sannazzaro de’ Burgondi (PV) – Per cause in corso di accertamento, poco prima dell’una del pomeriggio si è verificato un grave incidente stradale lungo la strada provinciale 756. Nello schianto sono rimasti coinvolti un’auto e un camper. Come riporta l’Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (AREU), entrambi i veicoli si sono ribaltati a seguito dell’impatto con l‘auto finita contro un cancello. Nel violento impatto ha perso la vita un uomo che viaggiava a bordo dell’auto, di cui non sono state ancora rese note le generalità. In gravi condizioni anche la donna di 35 anni che era con lui in macchina, trasportata in elisoccorso all’ospedale Niguarda di Milano. Ferito anche il conducente del camper, un uomo di 56 anni, che è stato trasferito in ambulanza al San Matteo di Pavia. Secondo i primi accertamenti, si sarebbe trattato di uno scontro frontale, quindi un’invasione di corsia da parte di uno dei mezzi.