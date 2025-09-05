Genova contro il forno elettrico e il rilancio di Cornigliano

Genova – Stasera Genova si mobilita in una manifestazione dei comitati contro il forno elettrico all’ex Ilva e il rilancio dell’acciaieria di Cornigliano proposta dal ministro Urso nel corso della sua visita in città del 2 settembre. Qualche tensione c’è stata quando la Fiom e i lavoratori dell’acciaieria hanno aperto gli striscioni invocando il lavoro. È stato sfiorato o scontro. Quelli che (un migliaio) che non vogliono l’avvio del forno elettrico hanno protestato con i loro slogan e aprendo, tra gli altri, uno striscione con la caricatura della sindaco Silvia Salis mentre dà ad alcuni bambini una “barretta all’acciaio e particolato”.