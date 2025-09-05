Per i tubi marci di Acos e la Viabilità bloccata, Novi come l’ucraina Charkiv

Novi Ligure (AL) Franco Traverso – Da aprile ormai sia i cittadini novesi come quelli che devono passare in città vanno in crisi rischiando anche seri danni alle coronarie. La viabilità è infatti bloccata dai lavori nel sottopasso di Via Verdi e dal Cavalcaferrovia della Pieve.

Purtroppo la programmazione di questi lavori come sempre è stata fatta coi piedi. Muliere aveva promesso che tutto sarebbe finito ad agosto mentre invece adesso sono stati prorogati al 31 ottobre. A breve iniziano le scuole e sarà un casino bestiale, la cittadinanza è preoccupata e scocciata. Dulcis in fundo una nota va a chi si sta occupando dei lavori. Indovinate di chi è la responsabilità del prolungamento dei lavori in via Verdi? Dello stipendificio, multiservizi colabrodo “Acos gestione acqua”, tanto caro a D’Ascenzi, sotto l’egida dell’assessore Simone Tedeschi “culo e camicia” col sindaco Rocchino Muliere. I loro tubi sono marci e malandati, proprio per questo i lavori ritarderanno almeno ancora due mesi, purtroppo a spese dei cittadini.