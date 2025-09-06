Maxi tamponamento sulla A21

Felizzano – Ieri verso le cinque e mezza del pomeriggio c’è stato un incidente stradale lungo la A21 (Torino, Piacenza, Brescia) che ha visto coinvolti un camion e un’auto tra il casello di Felizzano e il bivio per la A26, in direzione Piacenza. Per cause in corso di accertamento il camion ha sfondato il guard rail ed è uscito dalla carreggiata. Sul posto gli agenti della Polizia Stradale di Alessandria Ovest e i Vigili del Fuoco, insieme al 118. In questa prima fase non risultano persone ferite. L’incidente ha provocato forti rallentamenti a causa di ben tre chilometri di coda col traffico solo sulla corsia di sorpasso. Poco dopo le sei, a causa del traffico rallentato, si è verificato un tamponamento tra sei veicoli. Tre persone hanno riportato gravi ferite e sono state trasportate all’Ospedale in codice rosso. Altre tre risultano in codice giallo. Non gravi le condizioni di altre sei persone. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 con automedica, un mezzo di soccorso avanzato e altri mezzi di Soccorso di Base. Continua anche l’intervento della Polizia Stradale di Alessandria Ovest e dei Vigili del Fuoco. A causa di questo ulteriore incidente è stato chiuso l’ingresso in A21 dal casello di Felizzano, in direzione Piacenza. La viabilità è su una corsia ma resta una coda di quattro chilometri. Alla fine sono stati coinvolti sei veicoli e dodici persone: tre in codice rosso, tre in codice giallo e sei in verde.

Foto: Corriere Torino