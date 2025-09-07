Anziano su uno scooter elettrico investito da un’auto: morto sul colpo

Saluggia (VC) – Un anziano di 84 anni ha perso la vita in un incidente accaduto sulla strada provinciale 3 che dalla frazione Sant’Antonino conduce a Saluggia. Secondo i primi rilievi, l’uomo si trovava a bordo del suo scooter elettrico a tre ruote quando è stato urtato da un’automobile, su cui viaggiavano tre persone, tutte illese. Presenti sul posto un’équipe sanitaria con due ambulanze, l’elisoccorso e due pattuglie dei Carabinieri di Livorno Ferraris e Vercelli, che hanno ricostruito l’accaduto. La vittima era residente a Livorno Ferraris, ma era un assiduo frequentatore di Sant’Antonino.