Calcio Serie C – Goleada della Union Brescia contro la Pro Vercelli

Brescia (Union Brescia – Pro Vercelli 5-0) – Tonfo pesantissimo della Pro Vercelli nella terza giornata di campionato, sconfitta per 5-0 contro l’ Union Brescia che non ha mai messo in discussione la sua supremazia. Vantaggio dei padroni di casa al 17′: guizzo personale di Zennaro che entra in area per vie centrali , duetta con un compagno e con il destro la mette in buca nell’angolo. Raddoppio prima dell’intervallo al 44′: Zennaro lavora un pallone in area per Vido che con il sinistro batte Livieri. Al 69′ il tris: Spagnoli si iscrive nel tabellino dell’incontro con una zampata vincente sugli sviluppi di una palla inattiva. Nei minuti di recupero gli ultimi gol che fissano il punteggio sul 5-0 finale: prima un colpo di testa di Mercati e poi con un riro da fuori di Maistrello. Prossimo turno della Pro Vercelli in casa contro la Virtus Verona.

Union Brescia – Pro Vercelli 5-0

Union Brescia (3-4-1-2): 66 Gori; 20 Silvestri, 5 Pasini, 3 Rizzo; 11 Cisco, 8 Balestrero, 20 Zennaro(De Francesco), 18 De Maria (79′ Boci); 7 Di Molfetta; 9 Vido (60′ Mercati), 32 Spagnoli (74′ Maistrello). In panchina: 1 Liverani, 22 Damioli, 21 Fogliata, 44 Guglielmotti, 45 Valente, 82 Armati, All. Diana.

Pro Vercelli (4-3-3): 97 Liveri; 28 Carosso (83′ Tarantola), 3 Coccolo, 44 Clemente, 18 Piran; 30 Huiberts (59′ Coppola), 14 Iotti, 10 Rutigliano (64′ Burruano); 11 Sow, 26 Comi, 92 Akpra Akpro (65’Mallahi). In panchina: 1 Passador, 12 Lancellotti, 5 Marchetti, 6 Thiam, 16 Ronchi. All. Santoni.

Gol: 17′ Zennaro, 44′ Vido; 69′ Spagnoli, 90′ Mercati, 90′ Maistrello.

Arbitro: Tropiano di Bari.

Foto: Brescia Today