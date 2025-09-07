Calcio Serie C – L’Alcione infligge la terza sconfitta al Lumezzane

Milano (Alcione Milano – Lumezzane 1-0) – Torna al successo l’Alcione Milano dopo la sconfitta di Domenica scorsa contro il Cittadella. Vittoria per uno a zero con il gol che sblocca la partita al 5′: buco clamoroso della difesa del Lumezzane su un cross proveniente dalla corsia mancina, impreciso anche il portiere Drago, ne approfitta Pirola che da pochi passi trova il tap-in vincente per il vantaggio. Al 16′ doppia chance Alcione: Invernizzi calcia con il mancino dalla distanza, Drago respinge nella zona di Bright che di prima intenzione costringe l’ex Sudtirol a un altro intervento. L’Alcione si porta a sei punti in classifica mentre il Lumezzane incappa nel terzo ko di fila e resta a quota zero. Nel prossimo turno l’Alcione affronterà le Dolomiti Bellunesi in trasferta.
Alcione Milano – Lumezzane 1-0
Alcione Milano (4-3-1-2): 22 Agazzi; 94 Bertolotti, 25 Pirola, 6 Ciappellano, 73 Scuderi; 70 Bright (76′ Lopes), 33 Invernizzi (89′ Miculi), 8 Muroni; 10 Pitou; 30 Zamparo (67′ Marconi), 11 Morselli (83′ Olivieri). In panchina. 1 Cecchini, 7 Renault, 16 Lanzi, 23 Galli, 27 Lione, 29 Samele, 65 Giorgeschi, 67 Mocchi, 81 Gallazzi. All. Cusatis
Lumezzane (4-3-3): 50 Drago; 95 Motta, 17 De Marino, 6 Pogliano, 2 Deratti (68′ Diodato); 10 Malotti, 4 Paghera, 23 Moscati(63′ Cantamessa): 21 Iori (63′ Ghillani), 20 Caccavo (75’ Donnarumma), 19 Rolando (75′ Ferro). In panchina. 1 Filigheddu, 12 Battagliola, 3 Pagliari, 5 D’Agostino. All. Paci
Gol: 5′ Pirola
Arbitro: Palmieri di Brindisi
Foto: Giornale di Brescia