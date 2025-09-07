Calcio Serie C – Partita equilibrata, l’Ascoli sfiora il gol con un palo, risultato a occhiali

Ascoli (Ascoli – Juventus U23 0-0) – Pareggio a reti inviolate tra Ascoli e Juventus U23, andamento equilibrato del match con i padroni di casa più pericolosi nel primo tempo mentre nel secondo gli ospiti che, in contropiede, sfiorano più volte il vantaggio. Al 44′ palo colpito dall’Ascoli: sugli sviluppi di un corner, Cudrado impatta da distanza ravvicinata: la sfera sbatte su Deme e poi sul legno alla sinistra di Mangiapoco. Al 50′ altra occasione Ascoli: Oviszach conclude con il destro dalla distanza, mandando il pallone sull’esterno del palo alla sinistra di Mangiapoco: padroni di casa davvero vicinissimi al vantaggio. Al 62′ rispondono gli ospiti: pericolosa la Juventus U23 su corner, col pallone che arriva sul secondo palo nella zona di Deme che, dopo un buon controllo, ha calciato verso la porta trovando l’opposizione di un difensore. All’81 chance finale dei padroni di casa: punizione battuta da Silipo con il sinistro a rentrare, una sorta di corner più ravvicinato, con il pallone che passa in zona secondo palo senza però essere deviato verso la porta da alcun giocatore dell’Ascoli. Prossima giornata, per la Juventus U23, Domenica 14 Settembre in casa contro l’Arezzo.

Ascoli – Juventus U23 0-0

Ascoli (4-2-3-1): 1 Vitale; 23 Alagna, 30 Curado, 3 Nicoletti, 17 Guiebre (90′ Palazzino); 80 Corradini (54′ Ndoj), 4 Damiani; 10 Del Sole (54′ Silipo), 15 D’Uffizi, 11 Oviszach (52′ Pinna); 9 Chakir (71′ Gori). In panchina: 46 Barosi, 19 Menna, 33 Rizzo, 2 Pagliai, 27 Cozzoli, 62 Milanese, 24 Bando, 18 Corazza. All. Tomei.

Juventus U23 (3-5-2): 22 Mangiapoco; 32 Turicchia, 23 Scaglia, 4 Pedro Felipe; 26 Pagnucco, 5 Macca, 16 Faticanti, 9 Deme (90′ Pugno), 33 Perotti (46′ Turco); 10 Anghelè (83′ Vacca), 17 Guerra (83′ Cudrig). In panchina: 1 Scaglia, 29 Fuscaldo, 6 Ngana, 8 Owusu, 11 Amaradio, 15 Savio, 18 Brugarello, All. Brambilla.

Arbitro: Recchia di Brindisi.