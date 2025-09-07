Dimesso tre volte in poche ore, giovane di 12 anni muore: aperta un’inchiesta

Chivasso (TO) – Due pediatre dell’ospedale di Chivasso (Torino) sono indagate per la morte di un giovane di 12 anni avvenuta all’ospedale Regina Margherita di Torino nel febbraio 2024. Il ragazzino era stato dimesso tre volte in poche ore dal pronto soccorso: le pediatre sono indagate per omicidio colposo nell’esercizio della professione sanitaria. L’iscrizione nel registro degli indagati risulta necessaria per consentire lo svolgimento dell’incidente probatorio richiesto dalla procura di Ivrea. La valutazione riguarderà sia la documentazione clinica che i campioni biologici per chiarire se ci siano state negligenze o errori nella gestione medica.