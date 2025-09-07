Formula uno: la Ferrari si consola col mondiale costruttori

Monza – Max Verstappen ha dominato e vinto il Gran Premio d’Italia 2025 a Monza piazzando tempi pazzeschi. Nell’ordine di arrivo completo ci sono Norris e Piastri che completano il podio, quinto posto per Russell e sesto per Hamilton. Nella classifica del Mondiale piloti c’è sempre Piastri in testa davanti a Norris e all’olandese della Red Bull. McLaren domina il Mondiale costruttori, dietro c’è la Ferrari.

Ordine d’arrivo

Max Verstappen Red Bull Racing Lando Norris McLaren +19. 207 Oscar Piastri McLaren + 21. 351 Charles Leclerc Ferrari +25. 624 George Russell Mercedes + 32.881 Lewis Hamilton Ferrari + 37. 449 Alexander Albon Williams + 50. 537 Gabriel Bortoleto Kick Sauber + 58. 441 Kimi Antonelli Mercedes + 59. 762 Isack Hadjar Racing Bulls +63.556 Carlos Sainz Williams + 64.125 Oliver Bearman Haas F1 Team + 68. 997 Yuki Tsunoda Red Bull Racing + 79.831 liam Lawson Racing Bulls +81.115 Esteban Ocon Haas F1 Team + 1 Giro Pierre Gasly Alpine + 1 Giro Franco Colapinto Alpine + 1 Giro Lance Stroll Aston Martin + 1 Giro Fernando Alonso Aston Martin Ritiro Nico Hulkenberg Kick Sauber Ritiro

Classifica Piloti

Oscar Piastri – 324 punti Lando Norris – 293 Punti Max Verstappen – 230 George Russell – 194 punti Charles Leclerc – 163 punti Lewis Hamilton – 117 punti Alex Albon – 70 punti Kimi Antonelli – 66 punti Isack Hadjar – 38 punti Nico Hulkenberg- 37 punti Lance Stroll- 32 punti Fernando Alonso – 30 punti Esteban Ocon – 20 punti Pierre Gasly – 20 punti Liam Lawson – 20 punti Gabriel Bortoleto – 18 punti Carlos Sainz – 16 punti Oliver Bearman – 16 punti Yuki Tsunoda – 12 punti Franco Colapinto – 0 punti Jack Doohan – 0 punti

Classifica mondiale costruttori