Formula uno: la Ferrari si consola col mondiale costruttori

Monza – Max Verstappen ha dominato e vinto il Gran Premio d’Italia 2025 a Monza piazzando tempi pazzeschi. Nell’ordine di arrivo completo ci sono Norris e Piastri che completano il podio, quinto posto per Russell e sesto per Hamilton. Nella classifica del Mondiale piloti c’è sempre Piastri in testa davanti a Norris e all’olandese della Red Bull. McLaren domina il Mondiale costruttori, dietro c’è la Ferrari.
Ordine d’arrivo
- Max Verstappen Red Bull Racing
- Lando Norris McLaren +19. 207
- Oscar Piastri McLaren + 21. 351
- Charles Leclerc Ferrari +25. 624
- George Russell Mercedes + 32.881
- Lewis Hamilton Ferrari + 37. 449
- Alexander Albon Williams + 50. 537
- Gabriel Bortoleto Kick Sauber + 58. 441
- Kimi Antonelli Mercedes + 59. 762
- Isack Hadjar Racing Bulls +63.556
- Carlos Sainz Williams + 64.125
- Oliver Bearman Haas F1 Team + 68. 997
- Yuki Tsunoda Red Bull Racing + 79.831
- liam Lawson Racing Bulls +81.115
- Esteban Ocon Haas F1 Team + 1 Giro
- Pierre Gasly Alpine + 1 Giro
- Franco Colapinto Alpine + 1 Giro
- Lance Stroll Aston Martin + 1 Giro
- Fernando Alonso Aston Martin Ritiro
- Nico Hulkenberg Kick Sauber Ritiro
Classifica Piloti
- Oscar Piastri – 324 punti
- Lando Norris – 293 Punti
- Max Verstappen – 230
- George Russell – 194 punti
- Charles Leclerc – 163 punti
- Lewis Hamilton – 117 punti
- Alex Albon – 70 punti
- Kimi Antonelli – 66 punti
- Isack Hadjar – 38 punti
- Nico Hulkenberg- 37 punti
- Lance Stroll- 32 punti
- Fernando Alonso – 30 punti
- Esteban Ocon – 20 punti
- Pierre Gasly – 20 punti
- Liam Lawson – 20 punti
- Gabriel Bortoleto – 18 punti
- Carlos Sainz – 16 punti
- Oliver Bearman – 16 punti
- Yuki Tsunoda – 12 punti
- Franco Colapinto – 0 punti
- Jack Doohan – 0 punti
Classifica mondiale costruttori
- McLaren – 617 punti
- Ferrari – 280 punti
- Mercedes – 260 punti
- Red Bull – 239 punti
- Williams – 86 punti
- Racing Bulls – 61 punti
- Kick Sauber – 55 punti
- Hass – 44 punti
- Alpine – 20 punti