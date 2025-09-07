Formula uno: la Ferrari si consola col mondiale costruttori

7 Settembre 2025 admin_AG MOTORI 40

Formula uno: la Ferrari si consola col mondiale costruttori

Monza – Max Verstappen ha dominato e vinto il Gran Premio d’Italia 2025 a Monza piazzando tempi pazzeschi. Nell’ordine di arrivo completo ci sono Norris e Piastri che completano il podio, quinto posto per Russell e sesto per Hamilton. Nella classifica del Mondiale piloti c’è sempre Piastri in testa davanti a Norris e all’olandese della Red Bull. McLaren domina il Mondiale costruttori, dietro c’è la Ferrari.

Ordine d’arrivo

  1. Max Verstappen Red Bull Racing
  2. Lando Norris McLaren +19. 207
  3. Oscar Piastri McLaren + 21. 351
  4. Charles Leclerc Ferrari +25. 624
  5. George Russell Mercedes + 32.881
  6. Lewis Hamilton Ferrari + 37. 449
  7. Alexander Albon Williams + 50. 537
  8. Gabriel Bortoleto Kick Sauber + 58. 441
  9. Kimi Antonelli Mercedes + 59. 762
  10. Isack Hadjar Racing Bulls +63.556
  11. Carlos Sainz Williams + 64.125
  12. Oliver Bearman Haas F1 Team + 68.  997
  13. Yuki Tsunoda Red Bull Racing + 79.831
  14. liam Lawson Racing Bulls +81.115
  15. Esteban Ocon Haas F1 Team + 1 Giro
  16. Pierre Gasly Alpine + 1 Giro
  17. Franco Colapinto Alpine + 1 Giro
  18. Lance Stroll Aston Martin + 1 Giro
  19. Fernando Alonso Aston Martin Ritiro
  20. Nico Hulkenberg Kick Sauber Ritiro

Classifica Piloti

  1. Oscar Piastri – 324 punti
  2. Lando Norris – 293 Punti
  3. Max Verstappen – 230
  4. George Russell – 194 punti
  5. Charles Leclerc – 163 punti
  6. Lewis Hamilton – 117 punti
  7. Alex Albon – 70 punti
  8. Kimi Antonelli – 66 punti
  9. Isack Hadjar – 38 punti
  10. Nico Hulkenberg- 37 punti
  11. Lance Stroll- 32 punti
  12. Fernando Alonso – 30 punti
  13. Esteban Ocon – 20 punti
  14. Pierre Gasly – 20 punti
  15. Liam Lawson – 20 punti
  16. Gabriel Bortoleto – 18 punti
  17. Carlos Sainz – 16 punti
  18. Oliver Bearman – 16 punti
  19. Yuki Tsunoda – 12 punti
  20. Franco Colapinto – 0 punti
  21. Jack Doohan – 0 punti

Classifica mondiale costruttori

  1. McLaren – 617 punti
  2. Ferrari – 280 punti
  3. Mercedes – 260 punti
  4. Red Bull – 239 punti
  5. Williams – 86 punti
  6. Racing Bulls – 61 punti
  7. Kick Sauber – 55 punti
  8. Hass – 44 punti
  9. Alpine – 20 punti
Print Friendly, PDF & EmailSTAMPA, salva in PDF o condividi l'articolo via E-MAIL ...

Articoli correlati