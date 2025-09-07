La Lega chiede le dimissioni dell’assessore Simone Tedeschi, vice sindaco con delega ai Lavori pubblici

Novi Ligure (AL) – Sul cantiere del parco Castello non si placa la polemica: la Lega chiederà le dimissioni di Simone Tedeschi, vice sindaco con delega ai Lavori pubblici. Lo anticipa Giuseppe Dolcino, consigliere leghista in una conferenza stampa che si è tenuta simbolicamente alle porte del cantiere in salita Ravazzano. Le accuse volano alte: si va dallo scempio e dall’incompetenza, alle più “leggere” col segretario leghista Edoardo Moncalvo che ha parlato di pigrizia politica nel modo di governare la città del centrosinistra. Il cantiere è fermo dopo la distruzione di un bosco pluricentenario di 80 alberi. La domanda, a questo punto. è: “Chi se li è presi?” e: “Quanto valgono?”. La quotazione in questo caso è di 12.000 euro. Non basta perché la ditta che ha vinto il bando da 3,5 milioni di euro rischia di vederselo revocato per volere del sindaco Muliere che punta a risolvere il contratto. La ditta che ha vinto il bando, ovvero la napoletana Barretta Spa, sostiene che i ritardi non le sono imputabili ma conseguenti alle continue sospensioni volute dalla direzione lavori, da permessi non ottenuti da enti terzi nei tempi dovuti, da continue variazioni del progetto iniziale. Frutto dell’incompetenza dei “tecnici” del Comune, sindaco e assessore compresi. Ma non finisce qui perché la società napoletana chiede un milione di euro al Comune di Novi quale risarcimento per ritardi e fermi di cantiere. A questo proposito il capogruppo della Lega in Consiglio Comunale ha poi indicato il cartello dove la fine lavori (dopo 180 giorni) era prevista a giugno 2024 e ha aggiunto: “Se si andrà in contenzioso, oltre al rischio di perdere i fondi del Pnrr per 3,5 milioni di euro, si dovrà pensare a un accantonamento per la causa civile con la Barretta”. La Lega ha poi lamentato carenza di trasparenza (“Non si sa ancora oggi quale sia il progetto definitivo”) e il rischio che anche la ditta seconda classificata, la torinese Tecnogreen, possa rifiutare di concludere i lavori per un cantiere del genere.