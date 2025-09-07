La Legionella è arrivata a Novi: morta una donna di 84 anni

Novi Ligure (AL) – La Procura della Repubblica di Alessandria ha aperto un fascicolo contro ignoti dopo l’esposto del figlio della donna di 84 anni morta all’ospedale San Giacomo la notte fra il 6 e il 7 dello scorso mese. Al vaglio i controlli e la gestione della rete idrica. La vittima, Giuseppa Picone, abitava al civico 49 di viale Pinan Cichero a Novi. Il figlio Felice Dottore dice: “Mamma non camminava, era in casa con me e la mia convivente al civico 49 del viale. Non soffriva di gravi patologie ma, di punto in bianco, aveva avuto problemi di ossigenazione: avevamo chiamato la Croce Rossa, ed era stata ricoverata in poco tempo perché il peggioramento era stato rapido”. Ora sappiamo che la causa del decesso è stata la legionella e proprio per questo quattro condomini dell’Atc Piemonte Sud di viale Pinan Cichero a Novi non avevano avuto acqua calda per diversi giorni dall’inizio di agosto. Le cause della morte dell’anziana, subito certificate dall’Asl (legionellosi), avevano fatto scattare l’allarme. Se ci sia stata qualche negligenza ed eventualmente da parte di chi, sarà oggetto delle indagini della procura che a un certo punto aveva attivato il protocollo di sicurezza finalizzato a sanificare gli ambienti dove potrebbe proliferare quel batterio. Il procedimento è seguito dal sostituto procuratore Federico Silvestri. L’Asl ha effettuato i prelievi e gli accertamenti e, da quanto ci è dato sapere, sarebbe stato trovato un primo riscontro. Ora si attende il deposito della consulenza, che dovrebbe avvenire entro una trentina di giorni, forse anche prima. È utile sottolineare che la donna non usciva di casa, non frequentava altri luoghi, ma quando è arrivata in ospedale aveva già contratto l’infezione e questo, secondo i medici, porta a ritenere che il contagio possa essere avvenuto nell’appartamento di edilizia popolare dove viveva. Il riferimento è chiaro: parliamo di Acos Gestione Acqua, la multiservizi novese che si occupa principalmente delle tubazioni e della pulizia dell’impianto idrico.