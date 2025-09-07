Pallacanestro Serie A (amichevole) – Il Bertram recupera e vince contro l’Openjobmetis

Tortona (Bertram Tortona – Openjobmetis Varese 98 -78) – La Bertram Tortona sfiora quota 100 nella prima uscita della stagione per far sua l’amichevole contro Varese. La formazione allenata da Fioretti vince 98-78 nella partita giocata a porte chiuse nel nuovo palcoscenico di casa del Palazzetto della Cittadella dello Sport di Tortona. Assenti Pecchia, Strautins e Olejniczak in casa tortonese, dopo un primo tempo i cui sono stati più i lombardi di Kastritis a condurre il punteggio, dalla parte finale del terzo periodo la Bertram ha preso il comando, fino ad allungare decisamente negli ultimi cinque minuti. Sono arrivati nel secondo periodo 15 dei 21 punti di Biligha, top scorer di una sfida in cui Tortona ha portato in doppia cifra altri quattro giocatori, tra cui il fresco aggregato Alipiev, lungo della nazionale bulgara arrivato per sopperire all’addio forzato di Zakauskas.

Bertram Tortona – Openjobmetis Varese 98 -78 (17-22/39-42/63-62).

Bertram: Vital 16, Hubb 14, Gorham 16, Manjon 7, Smith 4, Alipiev 13, Bellinaso, Tandia 2, Baldasso 3, Di Meo, Biligha 21, Josovic 2. All. Fioretti.

Openjobmetis Varese: Alviti 11, Moore 9, Villa 2, Assui 14, Librizzi 14, Renfro 14, Farias, Ladurner 2, Moody 5, Bergamin 3, Freeman 4. All. Kastritis.

Arbitri; Quarta di Torino, Cassina di Desio, Giovagnini di Torino.