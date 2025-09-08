Alpinista francese di 61 anni precipita sul Monte Bianco sotto gli occhi del figlio

Monte Bianco (Val d’Aosta) – Ieri mattina verso le dieci, un alpinista francese, Jean-Michel Yves Beacco, 61 anni di Parigi, professore universitario di economia e grande amante della montagna, padre di quattro figli, stava scalando la Tour Ronde sul massiccio del Monte Bianco quando, per cause in corso di accertamento, è precipitato sotto gli occhi del figlio di 27 anni, morendo sul colpo. Il drammatico incidente si è verificato sul versante della Brenva, a circa 3.800 metri di quota. Padre e figlio erano in fase di discesa, quando un ancoraggio si è staccato. Jean-Michel Yves Beacco è precipitato per oltre 150 metri. A chiamare i soccorsi è stato il figlio. Il corpo, ormai senza vita dell’alpinista francese, è stato recuperato lungo un canalone dalle guide del Soccorso alpino valdostano, arrivate pochi minuti dopo la chiamata alla centrale unica di soccorso. Da una prima ricostruzione della dinamica dell’incidente fatta dai militari del soccorso alpino della Guardia di finanza di Entrèves, i due alpinisti erano in fase di discesa, quando si è verificato l’incidente. Erano fermi a una sosta per calarsi in corda doppia. Il padre era già legato e si è calato per primo e proprio in quel momento l’ancoraggio a cui era fissato avrebbe ceduto mentre il figlio era ancora slegato in attesa di calarsi anche lui. Il ragazzo è rimasto aggrappato alla roccia ma ha potuto chiamare i soccorsi che sono giunti subito sul posto. Quando le guide del Soccorso alpino valdostano sono arrivate non hanno potuto fare altro che recuperare il corpo ormai senza vita di Jean-Michel Yves Beacco. Oltre a riportare a valle il ragazzo illeso ma sotto choc.