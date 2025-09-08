Calcio Eccellenza (1) – Grigi: esordio vincente

Alessandria (Alessandria – Cuneo 1-0) – 2 vittorie su 3 in altrettante partite nel tempio dei Grigi. Il Cuneo tiene bene, riesce a sfruttare qualche spazio lasciato dalla difesa a tre dell’Alessandria, ma i padroni di casa passano già al 10’: dopo il tiro di Piana, murato dalla difesa, Pellegrini rimette dentro da destra, trovando Ventre che di prima intenzione anticipa Giraudo e insacca colpendo il palo. L’Alessandria risponde presente alla prima chiamata in campionato, in un grande big match contro il Cuneo Olmo : 1-0 per i Grigi che porta la firma di Luca Ventre, che dona subito una grande carica a tutto l’ambiente in vista dei prossimi impegni. Discreta prestazione dei Biancorossi che in pieno recupero sfiorano il pareggio con Matteo Benso (traversa piena), dimostrando maggiore qualità nel secondo tempo rispetto a una prima frazione più blanda.
Alessandria – Cuneo 1-0
Alessandria (3-5-2): Colla, Cociobanu, Cesaretti, Pellegrini, Tos, Morganti (47′ st Boveri), Picone (40′ st Cirio), Nicco, Ventre (18′ st Diop), Grandoni, Piana (35′ st Cargiolli). In panchina: Menino, Merlo, Straneo, Laureana, Costanzo. All. Merlo.
Cuneo (4-3-1-2): Cavalieri, Bernardi, Orlando, Nacci, Galfrè (27′ st Benso), Caristo, Gyimah (1′ st Magnaldi D.), Giraudo F., Silvestro (27′ st Sadrija), Scotto, Angeli (40′ st Viglietta). A disp. Aime Gia., Giraudo E., Bianco, Tall, Giordano I. All. Bianco. Dir. Pantaleo.
Gol: 10′ Ventre (A).
Arbitro: Isnardi di Albenga 6.