Camion contro auto: un ferito grave all’ospedale

Candia Lomellina (PV) – Stamane poco prima di mezzogiorno un camion e un’auto si sono scontrati sulla Strada Provinciale 596. L’incidente ha causato due feriti, due uomini, uno di 47 e l’altro di 49 anni. Uno è stato trasportato con l’elisoccorso in ospedale. L’auto, a seguito dell’urto frontale col camion, è finita fuori strada. Sul posto per i soccorsi si sono portati un’ambulanza della Croce Azzurra di Robbio, un’automedica e l’elisoccorso di Alessandria, che ha trasportato il ferito più grave in codice giallo al San Matteo di Pavia. Presenti anche i vigili del fuoco per garantire la messa in sicurezza. Le forze dell’ordine sono al lavoro per ricostruire la dinamica esatta dell’incidente e determinare eventuali responsabilità.