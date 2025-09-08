Non fa rientro a casa, scattano le ricerche

Entracque (CN) – I tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese stanno cercando un escursionista del posto che non è rincasato ieri sera all’ora di cena. L’allarme è stato lanciato intorno alla mezzanotte dai famigliari che, verso le sette di sera, aveva comunicato col telefonino di essere a tre ore dal parcheggio dove si trova la moto. Scattavano le ricerche del Soccorso Alpino, col supporto del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza e I Vigili del Fuoco che hanno battuto palmo a palmo, ma senza esito, i principali sentieri della zona. Stamane la squadra di ricerca conta su ben 25 tecnici impegnati, col Servizio Regionale di Elisoccorso di Azienda Zero Piemonte che sta effettuando il trasporto in quota delle squadre. Nel frattempo è previsto l’arrivo dell’elicottero della Guardia di Finanza con a bordo la tecnologia Imsi Catcher per l’individuazione del telefono cellulare del disperso. Collaborano alle operazioni i Vigili del Fuoco e il personale delle Aree Protette delle Alpi Marittime che ha messo a disposizione i locali per il centro di coordinamento delle ricerche.