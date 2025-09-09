Niente invito a Coverciano per il ragazzo squalificato per un anno

Collegno (TO) – Si chiudono le porte di Coverciano per il portiere 13 enne del Volpiano Pianese che nei giorni scorsi era stato picchiato da un genitore di un giocatore avversario del Carmagnola, in occasione di un torneo che si disputava a Collegno. A far cambiare idea alla Nazionale, potrebbe contribuire infatti, la diffusione del video degli incidenti a fine partita che si è sparso sui Social e soprattutto la squalifica di un anno che è stata comminata al ragazzo con l’accusa di aver acceso gli animi a fine partita. Ora che il Giudice sportivo gli ha vietato l’accesso ai campi fino al prossimo mese di Settembre, anche le porte di Coverciano rimarranno chiuse.