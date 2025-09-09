Ritrovato vivo dopo quarantott’ore l’escursionista scomparso a Entracque

Entracque (CN) – Ritrovato sano e salvo l’escursionista un uomo di 57 anni di Entracque il cui nome non è specificato nelle fonti di cui era stata denunciata la scomparsa Domenica 7 Settembre, nella zona di Entracque in provincia di Cuneo. L’uomo è stato ritrovato vivo nei pressi del Lago Bianco dell’Agnel da una squadra del soccorso alpino. Al momento del ritrovamento si trovava in buone condizioni fisiche nonostante le due notti passate al freddo. L’ultimo messaggio , i familiari, l’avevano ricevuto intorno alle 19 di Domenica. Il Cuneese aveva scritto di trovarsi in discesa a circa tre ore dal parcheggio in cui aveva lasciato la moto. Le operazioni di ricerca hanno visto la collaborazione di diverse squadre di terra, unità cinofile e mezzi aerei. In breve tempo è decollato l’elicottero con il personale sanitario del Soccorso Alpino che lo ha trasferito al centro di coordinamento delle ricerche ad Entraque. Fortunatamente la vicenda si è risolta senza gravi conseguenze.