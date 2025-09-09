Sventata la “truffa dello specchietto” ai danni di un anziano

Rivoli (TO) – Evitata una truffa ai danni di un uomo di 83 anni: l’episodio si è verificato qualche mattina fa quando una pattuglia dei Carabinieri ha visto discutere animatamente a bordo strada due giovani sinti con un anziano. I truffatori volevano far credere alla vittima che avesse fatto danni alla loro macchina. Chi mette in campo questa truffa fa credere alla vittima di avere urtato la macchina del malfattore, lanciando un oggetto come un bastone o una pallina per simulare il rumore di un urto. Il danno alla carrozzeria è finto, disegnando dei segni con pastelli o simili. Alla vista dei Militari i due giovani hanno tentato una fuga in auto che si è conclusa pochi minuti dopo. L’auto in fuga si è conclusa pochi minuti dopo con il ritrovamento all’interno della vettura di matite e pennarelli, presumibilmente usati per compiere il raggiro. ed è stata posta sotto sequestro, i ragazzi sono stati arrestati con l’accusa di tentata truffa aggravata in concorso e si trovano ora a disposizione della magistratura.