Furti nelle scuole di Novi

Novi Ligure (AL) – A inizio settimana tre istituti cittadini hanno subito furti inerenti attrezzature e arredi, ci riferiamo al liceo classico e delle Scienze umane Amaldi, all’istituto superiore Ciampini Boccardo e alla scuola media Andrea Doria, anche nella sede di Viale Saffi (nella foto). I malviventi sono riusciti a entrare due volte, agendo in zone diverse dell’edificio. I ladri hanno colpito al Doria, al piano terra, e al Ciampini al secondo piano, riuscendo a portare via computer e lavagne digitali. Poi, la notte successiva, sono tornati per colpire anche al primo piano. Qui hanno rubato sette portatili, gli unici oggetti di valore e provocando ulteriori danni alle strutture.