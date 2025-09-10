Gira per le strade con un forchettone da carne minacciando la gente: arrestato

Gattinara (VC) – Un extracomunitario ubriaco di 40 anni domenica sera girava fra la folla alla Festa dell’Uva impugnando un forchettone da carne col quale minacciava la gente. Tutto è cominciato dopo che l’uomo si era presentato in un bar di corso Vercelli domenica sera. Come per tutta la durata della kermesse strade e locali erano affollati. L’uomo però ha cominciato a essere molesto con clientela, passanti ed esercenti. Tanto che è stato allontanato. È stato bloccato prima dal servizio di sicurezza e poi ammanettato in strada dal personale della questura. Poi per lui è scattata una denuncia per porto abusivo di arma e ubriachezza molesta. Per fortuna e grazie al notevole spiegamento di forze dell’ordine in divisa e in borghese, non si sono registrati episodi gravi.