Incidente in un cantiere del Terzo Valico, operaio ricoverato in Codice verde

Fraconalto (AL) – Infortunio al cantiere di Castagnola del Terzo Valico a Fraconalto. Martedì un operaio di 50 anni è stato urtato da un camion riportando ferite e contusioni per cui s’è reso necessario il ricovero all’ospedale all’ospedale di Alessandria trasportato in elisoccorso. Fortunatamente le condizioni sarebbero meno gravi rispetto alle prime sommarie informazioni. Il lavoratore sarebbe stato colpito alle spalle dal pesante messo che procedeva in retromarcia nei pressi del fronte di scavo. I compagni dell’operaio lo hanno portato nell’infermeria del campo base di Pian Dei Grilli, dove ha ricevuto le prime cure da parte del personale sanitario del sistema interno di emergenza. Poi è stato trasportato in codice verde. Sul posto, oltre al 118, sono intervenuti anche i Carabinieri e il personale dello Spresal (Servizio prevenzione e sicurezza del lavoro) per gli accertamenti del caso.