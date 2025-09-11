Individuati i tre autori dei furti e danneggiamenti alle auto sotto Ferragosto

Serravalle Scrivia (AL) – Si è conclusa con tre denunce l’attività investigativa dei Carabinieri della Stazione locale che, in meno di un mese, hanno identificato i responsabili di danneggiamenti e furti sulle autovetture parcheggiate in piazza XXVI Aprile. Determinanti sono stati i filmati delle telecamere di videosorveglianza che hanno permesso di riconoscere con chiarezza i tre vandali mentre si allontanavano dopo il raid. I responsabili, già noti all’autorità giudiziaria, avevano agito in preda ai fumi dell’alcol. Sul posto gli Uomini della Benemerita hanno trovato i vuoti di numerose bottiglie di birra abbandonate. L’attività, coordinata dalla Procura di Alessandria, ha portato alla denuncia dei tre soggetti per furto e danneggiamento aggravati. In totale, sei le autovetture colpite nella notte del raid.