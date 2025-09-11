Matto in ospedale bloccato dai Carabinieri

Casale Monferrato (AL) – Nuovo atto di aggressione al Pronto Soccorso cittadino, bloccato grazie al rapido intervento dei Carabinieri. Due pattuglie sono intervenute nel presidio dopo che un uomo di 34 anni, evidentemente fuori controllo, ha iniziato a sbraitare e danneggiare tutto ciò che si è trovato davanti, tra cui un macchinario per i tamponi, fino a raggiungere il centralino per le emergenze. Il personale del nosocomio ha dato l’allarme e sul posto si sono immediatamente recati i Carabinieri che hanno neutralizzato e arrestato l’energumeno per danneggiamento, resistenza a Pubblico ufficiale e rifiuto di fornire indicazioni sulla propria identità.