Rapina in una sala Slot, il malvivente ha fatto perdere le proprie tracce

Rescaldina (MI) – Momenti di paura quelli che si sono vissuti a Rescaldina la sera di martedì 9 settembre. Mancavano pochi minuti alla mezzanotte quando un uomo, travisato, col volto coperto da un passamontagna, è entrato in una sala giochi che si affaccia lungo la Saronnese. Era armato di bastone e si è avvicinato al bancone: qui ha minacciato l’addetto presente facendosi consegnare il denaro che era in cassa (ancora da accertare con certezza l’importo) così come le chiavi della sua auto. Presi i soldi e le chiavi dell’auto del dipendente del locale, il malvivente è salito in auto ed è fuggito a tutto gas. La vettura è stata ritrovata poco dopo a Pero. L’uomo è ancora in fuga: sul caso stanno indagando i Carabinieri della Compagnia di Legnano.