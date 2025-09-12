Prova a compiere un furto ma viene bloccato

Serravalle Scrivia (AL) – Tentativo di furto al Serravalle Designer Outlet di Serravalle. Il soggetto aveva studiato un sistema accurato: staccava i talloncini antitaccheggio senza danneggiare i capi firmati e li riponeva in borse schermate, pensate per eludere i sistemi di allarme. Felpe e tute per un valore complessivo di 500 euro erano già pronte a sparire dai negozi. Grazie alla segnalazione del personale di un esercizio, è stato bloccato e perquisito dai Carabinieri, la refurtiva è stata immediatamente restituita ai negozianti mentre per lui è scattata la denuncia all’Autorità giudiziaria.