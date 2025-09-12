Arrestato un pusher nel parcheggio di un centro commerciale

Tortona (AL) – I servizi mirati, condotti lungo le strade, nei luoghi di aggregazione e nei locali pubblici, hanno portato all’ennesimo risultato operativo con l’arresto di un pusher sorpreso in flagranza. Il teatro dell’operazione è stato il parcheggio sotterraneo di un noto centro commerciale, dove i militari in borghese dell’Aliquota Operativa hanno notato lo scambio tra lo spacciatore e il cliente. Fermati entrambi, l’acquirente è stato trovato in possesso di un involucro di hashish, mentre lo spacciatore custodiva il denaro appena ricevuto.