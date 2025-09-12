Guida il monopattino da ubriaco, fermato e denunciato

Alessandria – Lo scorso fine settimana un 26enne è stato fermato dagli agenti della Polizia di Stato di Alessandria, impegnati in controlli notturni nel capoluogo. Il giovane, alla guida di un monopattino elettrico, procedeva a zig -zag in mezzo alla carreggiata rischiando di essere travolto dalle auto in transito. Il successivo test con etilometro ha confermato i sospetti: aveva un tasso alcolemico quasi tre volte oltre il limite consentito. Gli operatori lo hanno denunciato per guida in stato di ebbrezza e sanzionato amministrativamente per altre violazioni del Codice della strada. Diversamente dai veicoli a motore, non si applicano le sanzioni accessorie , della sospensione o della revoca della patente, poichè non è richiesta alcuna abilitazione per la guida.