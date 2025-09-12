Lite per strada, nessun ferito

Alessandria – Una violenta lite per strada ha richiesto l’intervento di due gazzella dei Carabinieri. Quattro le persone coinvolte: due intervenute per sedare gli animi e altri due, un 30enne e un 40enne, che hanno dato vita allo scontro per motivi ancor ignoti. I fatti in Piazza Matteotti tra via Isonzo e via Montello. Durante la lite il più giovane si è tolto ciabatte e maglia mentre l’altro ha estratto un coltello. A quel punto qualcuno ha chiamato il 112 e sul posto sono intervenuti i Carabinieri. Il più anziano si è allontanato in frette su una bicicletta, l’altro è salito in macchina ma è stato avvicinato dai Militari e controllato. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito.