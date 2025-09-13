Monza cade ad Avellino, sconfitta di misura

Avellino – Monza 2-1

Gol: 33’ pt aut. Azzi (A), 41’ st Russo (A), 47’ st Alvarez (M)

Avellino (3-4-1-2): Iannarilli; Enrici, Simic, Fontanarosa; Missori, Palmiero, Sounas (35’ st Kumi), Milani (40’ st Cancellotti); Insigne; Crespi (35’ st Russo), Biasci. A disp.: Daffara, Marchisano, Manzi, Armellino, Gyabuaa, Panico, Lescano. All. Biancolino.

Monza(3-4-2-1): Thiam; Delli Carri (41’ st Petagna), Izzo, Lucchesi; Birindelli, Obiang, Colombo (21’ st Ciurria), Azzi; Galazzi (28’ st Maric), Caprari (21’ st Alvarez); Dany Mota (28’ st Keita Baldè). A disp.: Pizzignacco, Sardo, Bakoune, Capolupo, Pessina, Domanico, Carboni. All. Bianco.

Arbitro: Pezzuto di Lecce

Avellino – Prima vittoria in campionato per l’Avellino al Partenio batte per 2-1 il Monza. I padroni di casa sbloccano il risultato poco dopo la mezz’ora; calcio di punizione dalla sinistra battuto da Sounas, Azzi nel tentativo di anticipare Simic mette la palla nella propria porta. Poco prima dell’intervallo l’Avellino ha la possibilità di raddoppiare, ma Insigne fallisce l’ultimo passaggio a centro area per l’accorrente Crespi. Al 58’ il Monza pareggia, ma il gol di Birindelli viene annullato per un precedente fallo di Lucchesi. Poco dopo Birindelli ha una nuova occasione, ma il suo colpo di testa è fuori misura. L’Avellino soffre, ma a quattro minuti dal termine trova il raddoppio grazie a una splendida rovesciata di Russo che si infila all’incrocio dei pali. Nel recupero Alvarez accorcia le distanze, ma gli irpini riescono a difendere il vantaggio fino al fischio finale.