Muore andando per funghi

Andrate ( TO) – Tragedia nei boschi del Canavese, nel comune di Andrate, dove una donna impegnata nella ricerca di funghi ha perso la vita nel pomeriggio di ieri. L’allarme è scattato verso le 18: la donna si era inoltrata con il marito lungo un sentiero, per poi separarsi e seguire un percorso diverso. Al mancato rientro, l’uomo ha iniziato a cercarla fino a trovarla priva di conoscenza. Purtroppo non c’è stato nulla da fare e i soccorritori hanno solo potuto constatare il decesso. Il corpo è stato recuperato dalle squadre del Soccorso Alpino che hanno atteso i Carabinieri e dopo autorizzazione del magistrato hanno rimosso la salma.