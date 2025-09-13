Pareggio in trasferta per l’Alcione. 1-1 contro Dolomiti Bellunesi

Dolomiti Bellunesi – Alcione Milano 1-1

Gol: 15′ Marconi, 42′ Zamparo

Dolomiti Bellunesi (3-5-2): 1 Abati; 24 Gobetti, 3 Alcides (50′ Barbini), 5 Mondonico; 27 Saccani, 37 Agosti (37′ Mutanda), 87 Burrai, 4 Brugnolo (67′ Clemenza), 19 Mignanelli; 20 Olonisakin (83’De Paoli), 91 Marconi (76′ Scapin). In panchina: 12 Zecchin, 21 Masut, 30 Piazza, 49 Casanova, 73 Tavanti. All. Zanini

Alcione Milano (4-3-1-2): 22 Agazzi; 73 Scuderi, 6 Ciappellano (80’Giorgeschi), 25. Pirola, 94 Bertolotti; 16 Lopez (70′ Bright), 33 Invernizzi (77′ Olivieri)i, 23 Galli (61′ Lanzi); 10 Pitou; 30 Zamparo, 11 Morselli (77′ Samele). In panchina: 1 Cecchini, 8 Muroni, 17 Rebaudo, , 67 Mocchi. All. Cusatis

Arbitro: Massari di Torino

Fontanafredda (PD) – Finisce 1-1 una bellissima sfida tra Dolomiti Bellunesi e Alcione Milano. Un risultato giusto per ciò che si è visto in campo. Passano in vantaggio i padroni di casa al 15′: prima rete tra i professionisti per Marconi, cross dalla sinistra per Olonisakin, che calcia al volo: il pallone colpisce il palo e finisce sui piedi di Marconi, che tutto solo insacca l’1-0. Il pareggio sul finire del primo tempo: Zamparo trasforma il calcio di rigore e riporta la sfida in parità. Al 59′ Dolomiti vicine al gol del vantaggio: sugli sviluppi di un calcio d’angolo, flipper in area di rigore e conclusione ravvicinata di Mutanda, ma Agazzi si supera con un grande intervento e devia in corner. Al 66′ Alcione ad un passo dal gol: Pitou inventa per Zamparo, ma Abati si supera con una parata prodigiosa. Al 90′ incredibile errore di Samele: contropiede dell’Alcione Milano, con Samele solo davanti ad Abati, ma tenta un pallonetto maldestro che termina a lato. Primo pareggio per l’Alcione , quattro punti in altrettante gare.